Veel schade door explosie bij flat in Amsterdam

Een explosie bij een flat in Amsterdam Nieuw-West heeft vannacht veel schade veroorzaakt. Er raakte niemand gewond, zegt een politiewoordvoerder tegen AT5/NH Nieuws.

Een groot aantal ruiten is gesprongen en er liggen brokstukken in de hal van het gebouw in de Comeniusstraat. Ook auto's, scooters en fietsen die voor de flat stonden geparkeerd, raakten beschadigd. Op straat ligt glas.

Bewoners schrokken rond 03.45 uur wakker van een harde knal. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de Forensische Opsporing werden ingeschakeld voor onderzoek.

De EOD concludeerde al snel dat er geen gevaar meer was voor buurtbewoners. De recherche heeft delen van het explosief gevonden en meegenomen voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat er precies ontploft is.

Ongeveer een jaar geleden ging er volgens de omroep bij een ander complex in dezelfde straat ook een zwaar explosief af. De 33-jarige dader werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar.