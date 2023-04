PEC-aanvoerder Van Polen: 'Als we promotie nog weggeven, contract inleveren'

Een week geleden leek Bram van Polen al een voorschot op de promotie te hebben genomen. In de zeventiende minuut kregen alle seizoenkaarthouders van PEC in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Telstar een zakje met een consumptiemunt. Cadeautje van de aanvoerder, maar wel om een andere reden.

In zijn laatste seizoen bij PEC speelt de 37-jarige verdediger dus zo goed als zeker in de eredivisie. "Dat mag ik wel aannemen, ja. We staan dertien punten voor op Almere City met nog vijf wedstrijden te gaan. Als we dat nog weggeven, kunnen we beter ons contract inleveren."

De nummers een en twee van de eerste divisie promoveren. PEC is koploper, Heracles Almelo volgt op vijf punten en Almere is derde. Als het aan Van Polen ligt, volgt na de promotie ook de titel. "Promotie is leuk, maar het kampioenschap is unieker."