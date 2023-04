Amper treinen in Duitsland door ov-stakingen in cao-conflict

De stakingen zijn het gevolg van de haperende loononderhandelingen die in februari begonnen. De EVG onderhandelt over nieuwe cao's voor ongeveer 230.000 werknemers, van wie er 180.000 voor Deutsche Bahn werken.

Met name het langeafstandsverkeer kan nog uren na afloop van de waarschuwingsstaking ontregeld zijn. Ook het goederenvervoer over het spoor ondervindt hinder en ontstaan er files op de rangeerterreinen.

Correspondent Duitsland Charlotte Waaijers in het NOS Radio 1 Journaal:

"Op de stations is het heel rustig, de meeste mensen zijn thuisgebleven. Er zijn wel wat metro's die rijden in de grote steden want die vallen onder een andere cao, maar dat is wel echt een uitzondering, want ook op de luchthavens wordt sinds gisteren gestaakt.

Op de weg is het overigens rustig, waarschijnlijk blijven veel mensen thuis. Sinds corona is het ook in Duitsland makkelijker geworden is om thuis te werken.

De vakbonden willen meer geld voor het personeel, ruim 10 procent. Ze zeggen dat door de inflatie het loon minder waard geworden. Werkgevers zijn ze wel wat tegemoet gekomen, maar volgens de vakbonden niet genoeg. In dit geval zijn de werkgevers overheden en gemeenten en die zeggen dat hun kassen ook niet oneindig zijn.

Daarom wordt en nu weer voor de tweede keer in korte tijd gestaakt en dat is uitzonderlijk. Duitsland is niet een land waar veel gestaakt wordt, maar dat is de laatste tijd een beetje aan het veranderen. Het levert de vakbonden sowieso wat op, want door die stakingen hebben ze al 83.000 nieuwe leden erbij gekregen."