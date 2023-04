Minister Wiersma erkent: soms te fel tegen zijn ambtenaren

Minister Dennis Wiersma is te veeleisend, te scherp en soms te fel geweest tegen zijn ambtenaren. Zijn woordvoerder zegt dat tegen De Telegraaf en bevestigt dat tegen de NOS.

De Telegraaf heeft met ambtenaren van het ministerie van Onderwijs gesproken. Die zouden tegen de krant hebben gezegd dat de minister "geregeld door het lint is gegaan en dat hij kon ontsteken in razernij". Een aantal ambtenaren zou om die reden zijn opgestapt.

Zijn woordvoerder erkent dat Wiersma op de hoogte was van "signalen dat er binnen de organisatie, net als bij de minister, druk werd ervaren". De VVD'er is sinds begin vorig jaar minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. "Hij is in de eerste periode van zijn ministerschap vanuit ambitie en gedrevenheid scherp en soms fel geweest. Hij heeft destijds onderkend dat dit niet goed was", zegt het ministerie.

Volgens de woordvoerder is Wiersma eind vorig jaar op eigen initiatief met de organisatie in gesprek gegaan en gaat hij daar mee door.