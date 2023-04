Twitter verwijdert blauwe vinkjes voor geverifieerde gebruikers

Twitter is begonnen met het verwijderen van blauwe vinkjes voor geverifieerde gebruikers. Daarmee komt een einde aan de gratis optie voor bijvoorbeeld politici, journalisten, atleten en bedrijven om het echtheidskeurmerk te krijgen. Zo'n blauw vinkje is alleen nog mogelijk tegen betaling.

Het Amerikaans bedrijf had 20 april al genoemd als streefdatum voor de uitvoer van het plan. Maar vanwege uitstel en complicaties was onduidelijk of de gratis blauwe vinkjes nu ook echt zouden verdwijnen, schrijft nieuwswebsite The Verge.

Dat is dus het geval gebleken. Het is onduidelijk hoeveel van de ongeveer 300.000 geverifieerde gebruikers inmiddels hun vinkje kwijt zijn. Donald Trump, Beyonce en paus Franciscus hebben hem in ieder geval niet meer. Twitterbaas Elon Musk heeft hem zelf nog wel.

Corrupt

Directeur Musk heeft zijn onvrede over het oude verificatiesysteem niet onder stoelen of banken gestoken. Hij noemde het 'bullshit' en 'corrupt'. Daarom besloot de miljardair vorig jaar aanvankelijk dat iedereen tegen betaling een blauw vinkje kon krijgen. Dat leidde tot chaos op het socialemediaplatform.

Talloze mensen deden zich voor als bekende personen of merken en deden bizarre uitspraken op Twitter. Het platform heeft daartegen ingegrepen. Vervolgens kondigde Musk aan dat er ook gouden en grijze vinkjes zouden komen. Maar de hervorming van het verificatiesysteem liep vertraging op.

Kritiek op oude systeem

De blauwe vinkjes zijn zo'n veertien jaar geleden geïntroduceerd op Twitter. Dat werd gedaan vanwege kritiek op de vele nepaccounts die veinsden een invloedrijk politicus of bekende filmster te zijn.

In al die jaren is het systeem verre van perfect gebleken. Toekenning van het vinkje was arbitrair: niet alle publieke personen werden geverifieerd, en de regels waren vaag.

In het nieuwe systeem kost het voor een persoon zo'n 8 dollar per maand voor een blauw vinkje. Voor bedrijven gaat het meer kosten. Twitter gaat niet de echtheid van deze accounts controleren, schrijft persbureau AP.