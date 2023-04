Wekdienst 21/4: De Mos hoort of hij schuldig is aan corruptie • Start Tulpenfestival

Eerst het weer: in het noorden en zuiden soms zon en vooral later op de dag een bui, mogelijk met onweer. Elders bewolkt en zo nu en dan regen. Maxima 15 tot 19 graden, maar tijdens langdurige regen duidelijk koeler.

Goedemorgen! Vandaag horen de Haagse oud-wethouders De Mos en Guernaoui of ze schuldig zijn aan ambtelijke corruptie en in de Noordoostpolder begint het Tulpenfestival.

Wat heb je gemist?

In Sudan heeft een van de strijdende partijen, de militie RSF, een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd ter gelegenheid van het Suikerfeest dat vandaag is begonnen. RSF is sinds afgelopen weekend in een hevige strijd verwikkeld met het reguliere leger.

De wapenstilstand zou om 6.00 uur 's ochtends in moeten gaan (het is daar even laat als in Nederland) en tenminste 72 uur moeten duren. Zo "kunnen humanitaire corridors worden geopend om burgers te evacueren, en kunnen zij op bezoek bij hun families", zo liet de RSF weten in een persverklaring.

Of de wapenstilstand zal worden nageleefd, is de vraag. Het leger van Sudan heeft nog niet gereageerd. Eerdere bestanden werden vrijwel direct geschonden.

Ander nieuws uit de nacht

Lading van ruim 13 miljoen gestolen van vliegveld Toronto, onder meer goud: De lading kwam afgelopen maandag aan per vrachtvliegtuig en werd gestald in een opslagruimte op het vliegveld. Daar is de lading vervolgens verdwenen.

Trump-bondgenoot moet 5 miljoen betalen aan winnaar stemmachine-'challenge': Hij stelt dat de Chinese overheid in 2020 Amerikaanse stemmachines heeft gemanipuleerd, waardoor Joe Biden volgens hem ten onrechte als winnaar werd aangewezen.

Hindoepriester (77) de cel in voor misbruik vrouw bij ritueel: De priester zou haar tijdens het ritueel betast hebben. De hindoepriester verbood haar ook om 'nee' te zeggen tegen zijn aanrakingen.

En dan nog even dit:

Het is feest in Alkmaar, want AZ staat voor het eerst sinds achttien jaar weer in de halve finale van een Europees clubtoernooi. Met penalty's won de club van Anderlecht. In de halve finale van de Conference League mag AZ het opnemen tegen West Ham United. Feyenoord werd in de kwartfinale van de Europa League in de verlenging uitgeschakeld door AS Roma.