Meivakantie van start, Schiphol zet zich schrap voor drukte

"Ik heb goede hoop dat dit jaar veel beter gaat dan vorig jaar", zegt Frank Oostdam, voorzitter van brancheorganisatie voor reisbureaus ANVR. "Toen waren mensen heel erg vroeg op Schiphol om te vliegen, soms wel acht uur van tevoren. Vooral dat leidde tot extra opstoppingen en dat is echt niet nodig. Volg het oude advies : twee uur van tevoren aanwezig voor vluchten binnen Schengen en drie uur buiten Schengen."

Schiphol heeft meer beveiligers aangenomen en hoopt daarmee nieuwe chaos te voorkomen. Er komen weer rijen, maar niet zo lang als vorig jaar, belooft Schiphol. Vakbonden maken zich zorgen of alle beveiligers ook blijven en over de aanhoudende tekorten bij de bagagemedewerkers.

Dat is meer dan vorig jaar toen gemiddeld 58.000 mensen per dag vertrokken. Toen ontstonden op de luchthaven lange rijen door personeelstekorten bij bagage-afhandelaren, baliemedewerkers en beveiligers. Vluchten werden geannuleerd en mensen misten hun vlucht.

Vandaag beginnen veel Nederlanders aan hun meivakantie. Het wordt druk op Schiphol, met 66.000 tot ruim 70.000 vertrekkende passagiers per dag.

Schiphol heeft honderden vacatures gevuld, vooral bij de beveiligers. Zij krijgen dit jaar flink meer loon, soms tot wel 40 procent. Dat komt door een structurele loonsverhoging. Bovendien betaalt Schiphol tot september een extra verhoging van 1,40 euro per uur.

"We stoppen niet," zegt een woordvoerder van Schiphol. "Er zijn nog steeds vacatures voor beveiligers, want er stromen mensen uit en de instroom moet hoger blijven. Die megarijen buiten van 4 tot 5 uur wachten gaan we niet meer zien dit jaar."

De toeslag die beveiligers krijgen voor werken in de nacht is met 35 procent verhoogd. Reizigers kunnen een tijdslot reserveren om sneller door de security te gaan. De luchthaven adviseert mensen om rekening te houden met de beveiliging, ook bij wat ze aantrekken. Met dunne kleding en lage schoenen gaan reizigers sneller door de securityscanner.

Bagage-afhandelaren morren

Bij de beveiligers lijkt het acute probleem opgelost, maar er is nog onrust onder bagage-afhandelaren. De salarissen daar stijgen een stuk minder dan bij de beveiligers. "Beveiligers gaan erop vooruit en dat leidt tot frustratie onder bagage-afhandelaren," zegt Jaap de Bie, voorzitter bij FNV Luchtvaart.

Nieuwkomers en medewerkers in lage schalen bij de afhandelingsbedrijven krijgen een salaris dat rond de 10 procent hoger ligt dan vorig jaar. Maar ervaren medewerkers in hogere salarisschalen hebben dit jaar een verhoging van 3 tot 5 procent gekregen. De luchtvaartmaatschappijen, en niet Schiphol, zijn de opdrachtgever van de afhandelingsbedrijven, die onder meer de bagage in- en uitruimen.

'Schiphol moet vertrouwen terugwinnen'

Volgens het AD komen er deze meivakantie mogelijk plotselinge acties van ontevreden bagagemedewerkers. Maar meer geld voor salarissen is er niet, stelt Edwin van der Linden, HR-manager bij afhandelaar Viggo en voorzitter van werkgeversvereniging WPBL. In de cao is afgesproken dat het salaris de komende jaren wordt verhoogd. De kosten daarvan willen afhandelaars doorberekenen aan de luchtvaartmaatschappijen, maar die willen daar niet aan meewerken.

Afhandelaar Viggo zegt goed voorbereid te zijn op piekmomenten op Schiphol.

Door de lange wachttijden vorig jaar vliegen veel mensen dit jaar meer via Duitsland en België, zegt ANVR-directeur Oostdam "Schiphol moet het vertrouwen terugwinnen. Düsseldorf staat met stip op één als alternatief, het is de populairste luchthaven in mei. Maar ook Luik en Brussel zijn nu alternatieven."