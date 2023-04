Lading van ruim 13 miljoen gestolen van vliegveld Toronto, onder meer goud

Op het vliegveld van Toronto is deze week een lading met goud en andere waardevolle goederen gestolen, ter waarde van zo'n 20 miljoen Canadese dollar (ongeveer 13,5 miljoen euro). Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt.

De lading kwam afgelopen maandag aan per vrachtvliegtuig en werd gestald in een opslagruimte op het vliegveld. Daar is de lading vervolgens verdwenen "op illegale wijze", zo zei de lokale inspecteur Stephen Duivesteyn tijdens een persconferentie. Niet veel later werd er aangifte gedaan van de verdwijning. Volgens de politie gaat het om een op zichzelf staand incident. "Dit is heel zeldzaam."

Hoe de diefstal plaatsvond en waar de lading nu is, is niet bekend. Ook heeft de politie niets bekendgemaakt over de vliegtuigmaatschappij waarmee de lading vervoerd werd, en waar het toestel vandaan kwam. Wel zegt de politie dat "er geen reden voor zorg is" onder passagiers die gebruik maken van het vliegveld. "We zien dit niet als een gevaar voor de openbare veiligheid."