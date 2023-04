Trump-bondgenoot moet 5 miljoen betalen aan winnaar stemmachine-'challenge'

De bekende Amerikaanse zakenman en Trump-aanhanger Mike Lindell is door een arbitragecommissie in de staat Minnesota verplicht om vijf miljoen dollar te betalen aan een software-specialist, die erin geslaagd was om te bewijzen dat zijn claims over gemanipuleerde stemmachines bij de laatste verkiezingen niet klopten. Volgens Lindell heeft de Chinese overheid in 2020 Amerikaanse stemmachines gemanipuleerd, waardoor Joe Biden ten onrechte als winnaar werd aangewezen.

Lindell had in de zomer van 2021 een wedstrijd uitgeschreven, met een beloning van 5 miljoen voor de winnaar. Het prijzengeld van deze Prove Mike Wrong Challenge was bedoeld voor de deelnemer die erin slaagde om zijn ongelijk te bewijzen. Een van de deelnemers, netwerk-expert Robert Zeidman, ging aan de slag met het bewijs dat Lindell aanleverde voor Chinese inmenging, een verzameling computerdata die afkomstig zouden zijn uit gemanipuleerde stemmachines.

Zo lanceerde Lindell in 2021 zijn 'challenge':