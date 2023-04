AZ-coach Jansen over beslissende streep Meerdink: 'Zo neemt hij zijn penalty's'

"Ik zei tegen de jongens: beslis het de volgende keer iets eerder als het kan", lachte AZ-trainer Pascal Jansen na het bereiken van de laatste vier in de Conference League.

De Alkmaarders elimineerden Anderlecht na strafschoppen, na een 2-0 eindstand. Daarmee was de 2-0 nederlaag van een week eerder weggepoetst.

AZ kreeg in de reguliere speeltijd en ook in de verlenging kansen op meer, maar uiteindelijk eisten doelman Mathew Ryan en de nog maar 19-jarige Mexx Meerdink de hoofdrollen op in de penaltyreeks.

'En toen kwam Mexx'

"We hadden een overzicht gemaakt van jongens waarvan wij dachten dat ze bij de eerste vijf nemers konden zitten. Riechedly (Bazoer, red.) wilde graag de vijfde nemen en toen kwam Mexx. Hij wilde dat ook", zei Jansen.