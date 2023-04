Feyenoord strandt bij Roma in zicht van de haven: geen halve finale Europa League

Feyenoord is in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. In Italië werd met 4-1 verloren in de verlenging. De Rotterdammers verwachtten een heet avondje in Rome en kregen dat ook. Het kolkte van meet af aan in Stadio Olimpico, waar de vorige week in de eigen Kuip verkregen 1-0 voorsprong werd verdedigd tegen de ploeg van de geslepen Portugese coach José Mourinho, die vorig jaar in de finale van de Conference League nipt te sterk was geweest. De ploeg van Arne Slot kwam een kwartier na rust met 1-0 achter, maar rechtte voor de zoveelste keer dit seizoen de rug. In de tachtigste minuut leek invaller Igor Paixão zijn ploeg naar de laatste vier te koppen, maar Paulo Dybala sleepte er een verlenging uit voor de Romeinen. Daarin maakten treffers van Stephan El Shaarawy en Lorenzo Pellegrini een eind aan het Europese avontuur van Feyenoord. Bekijk hieronder de reacties van José Mourinho, Arne Slot en Orkun Kokcü.

Feyenoord was eerder in het toernooi al eens op bezoek geweest in Stadio Olimpico. Lazio liet de Rotterdammers begin september alle hoeken van het veld zien en leidde na een halfuur al comfortabel met 3-0. Een herhaling van dat scenario moest natuurlijk te allen tijde voorkomen worden in de tot de nok met Roma-fans gevulde arena, waar Feyenoord-supporters niet welkom waren. Opluchting Dat dreigde wel even toen Mats Wieffer, de matchwinnaar van zeven dagen terug, al in de derde minuut balverlies leed en Andrea Belloti een schietkans kreeg. De 44-voudig international stond in de spits bij AS Roma, omdat Mourinho het niet had aangedurfd om te beginnen met zijn sterspelers Paulo Dybala en Tammy Abraham, die vorige week in Rotterdam voortijdig met een blessure naar de kant moesten.

Orkun Kökcü - Pro Shots

Kon Justin Bijlow de uithaal van Belotti, die dit seizoen in de Serie A ondanks ruim 700 speelminuten het net nog niet heeft weten te vinden, nog keren, hij stond machteloos bij een snel schot uit de draai van Bryan Cristante. De bal suisde tot opluchting van de doelman rakelings naast. Feyenoord stond meteen zwaar onder druk en zowel Quilindschy Hartman als Wieffer liep al snel tegen een gele kaart aan. Toch was tussendoor Sebastian Szymanski dicht bij de 0-1. De Pool nam na een voorzet van Alireza Jahanbakhsh van dichtbij Rui Patrício onder vuur. De Portugese sluitpost had het geluk dat de bal recht op hem af kwam. Rood voor assistent De onrustige openingsfase waar de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor zijn handen vol aan had, beleefde na een klein halfuur een onverkwikkelijk dieptepunt toen een van Roma's assistent-trainers bij de zijlijn Santiago Gimenez, die de bal kwam ophalen voor een ingooi, in het gezicht trof. De boosdoener kon met rood vertrekken, maar het voorval gooide wel weer verse olie op het vuur.

Georginio Wijnaldum zit geblesseerd op het Romeinse gras - Pro Shots

Georginio Wijnaldum zat op dat moment alweer in de kleedkamer. Ogenschijnlijk had een spierblessure de oud-Feyenoorder geveld. Hij miste derhalve de afstandsschoten van een stilaan sterker wordend Feyenoord, dat goed ruimte zocht en vond. Patrício had weinig problemen met de vuurpijlen van Oussama Idrissi en Orkun Kökcü, maar verkeek zich bijna op die van Szymanski. Schuivertje De tweede helft, ingegaan met een 0-0 stand, was nog geen vijftien tellen oud of Bijlow moest alle zeilen bijzetten om Lorenzo Pellegrini van dichtbij van scoren te houden. Een kwartier later was het alsnog raak. Na een verre ingooi en wat gekluts in de Feyenoord-zestien viel de bal pardoes voor de voeten van Leonardo Spinazzola wiens schuivertje met enig fortuin in de uiterste hoek verdween: 1-0.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Met Igor Paixão voor Idrissi en Danilo voor Jahanbakhsh zocht Feyenoord de aanval. Bij AS Roma maakten dan toch ook Dybala en Abraham hun opwachting. De Engelsman liet zich al meteen - en niet voor het laatst - gelden door de bal met het hoofd panklaar neer te leggen voor Cristante, die keurig afrondde, maar de goal geannuleerd zag worden omdat Abraham een duwfout had begaan. Feyenoord was gewaarschuwd, maar beet van zich af. En met succes. Szymanski zette in de tachtigste minuut voor en de kleine Paixão, over het hoofd gezien door de Roma-defensie die het inmiddels moest doen zonder de sterke en lange Chris Smalling, kopte raak: 1-1. De halve finales lonkten nadrukkelijk.

Igor Paixão heeft Feyenoord naast AS Roma gekopt - Getty

AS Roma wenste zich daar uiteraard niet bij neer te leggen en voerde de druk weer op. En had de klasse van wereldkampioen Dybala nog achter de hand, zo bleek in de 89ste minuut. De door Pellegrini aangespeelde Argentijn draaide op fabelachtige wijze weg bij Gernot Trauner en joeg de bal hard achter Bijlow. Die sleepte er in de extra tijd wel een verlenging uit na een schot van opnieuw Dybala. Dreun Gimenez had zijn ploeg daarin een forse steun in de rug kun bezorgen, maar de Mexicaan, toch al goed voor vijf treffers dit Europa League-seizoen, joeg in kansrijke positie de bal over het Italiaanse doel. Aan de andere kant kopte Roger Ibañez tegen de paal.

Paulo Dybala schiet AS Roma naar een verlenging - Getty