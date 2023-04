Pijnlijke exit Ten Hag met United, Bakker en Frimpong trefzeker namens Leverkusen

De doelman speelde de centrale verdediger aan, terwijl drie Sevilla-spelers in zijn nabijheid verkeerden. Maguire ging vervolgens in de fout door de bal te verspelen, waarna Youssef En-Nesyri kon profiteren.

De Andalusiërs, momenteel slechts dertiende in de Spaanse competitie, kwamen in een sfeervol Estadio Ramón Sánchez Pizjuán al vroeg op voorsprong, met dank aan David de Gea en Harry Maguire.

Na de pijnlijke slotfase van een week eerder op Old Trafford, waarin een 2-0 voorsprong werd verspeeld (2-2), lag het momentum bij Sevilla.

Erik ten Hag kan zich met Manchester United helemaal gaan richten op de Premier League en de FA Cup. In en tegen Sevilla bleken de kwartfinales van de Europa League het eindstation: 3-0.

Vlak na de pauze was het dan toch raak, toen de bal via de schouder van verdediger Loïc Badé in het Engelse doel belandde. Na een blunder van De Gea, die een hoge bal niet onder controle kreeg, werd het door toedoen van En-Nesyri nog 3-0.

Zondag kan Manchester United het blazoen weer wat oppoetsen door in de halve finales van de FA Cup met Brighton af te rekenen. Het kansloze verlies in Sevilla zal echter nog wel even nadreunen.

Bakker en Frimpong vallen op

Naast Sevilla, zesvoudig winnaar van de UEFA Cup/Europa League, plaatsten ook Bayer Leverkusen en Juventus zich voor de halve finales.

Bij Leverkusen, dat in Brussel tegen Union Sint-Gillis speelde, vielen Nederlanders Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong op. Bakker maakte na de rappe openingstreffer van Moussa Diaby nog voor rust de 0-2. Frimpong zorgde na een uur voor de derde Duitse goal.

Na de 1-3 van Casper Terho bepaalde Adam Hlozek de eindstand: 1-4. Ruim voldoende na de 1-1 in Leverkusen.