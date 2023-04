Opnieuw CDA'er weg uit Tweede Kamer: Jaco Geurts naar Maasdriel

Het CDA-Kamerlid Jaco Geurts vertrekt uit de Tweede Kamer om waarnemend burgemeester te worden in Maasdriel. Het is de tweede CDA'er in een week die uit Den Haag vertrekt. Woensdag kondigde Kamerlid Agnes Mulder aan dat ze een nieuwe baan gevonden heeft.

Behalve de twee CDA-Kamerleden maakte deze week ook SP-Kamerlid Maarten Hijink zijn vertrek bekend. Hij vond het Kamerlidmaatschap in combinatie met zijn jonge gezinsleven erg zwaar.

De 52-jarige Geurts zat tien jaar in de Tweede Kamer en deed de laatste jaren vooral woningbouw. Eerder was hij vooral woordvoerder landbouw. Voor zijn Kamerlidmaatschap was Geurts eigenaar van een varkenshouderij in Kootwijkerbroek.

Dienstbaar

Geurts heeft via Twitter laten weten dat hij het "eervol vindt" om waarnemend burgemeester te worden in de gemeente in de provincie Gelderland. "Mijn inzet is om voor alle inwoners en de regio betekenisvol te zijn, een verbindende rol te hebben en dienstbaar te zijn aan de ontwikkelingen. Het was een voorrecht ruim 10 jaar Tweede Kamerlid te mogen zijn."

Het CDA heeft veertien zetels in de Tweede Kamer en verloor bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen bijna de helft van het aantal zetels in de provincies.

In januari koos CDA-Kamerlid en voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops voor een andere carrière. Een paar weken daarvoor, in december 2022, maakte CDA-Kamerlid Harry van der Molen bekend dat hij een nieuwe baan had. Hij zat eerder lange tijd overwerkt thuis.

CDA-leider Wopke Hoekstra noemt Geurts een "zeer kundig Kamerlid" en wenst hem veel succes.