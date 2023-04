Van Gerwen sneuvelt in Ahoy in kwartfinales ondanks oranje zee

Michael van Gerwen is bij de Premier League Darts in Ahoy gesneuveld in de kwartfinales. De overwegend in oranje uitgedoste fans zagen de drievoudig wereldkampioen worstelen en met 6-5 verliezen van de Brit Nathan Aspinall, die voor het eerst in Rotterdam meedoet.

Van Gerwen liep zo de halve finale mis tegen Dimitri Van den Bergh, die de excentrieke Peter Wright met 6-3 de baas bleef. De andere halve finale gaat tussen Jonny Clayton en Gerwyn Price, beiden afkomstig uit Wales.

Voor het zesde jaar op rij doet de Premier League Darts Ahoy aan en voor de tweede keer in de nieuwe opzet met acht darters die zeventien keer een mini-toernooi afwerken. Van Gerwen is de enige Nederlander die meedoet aan het lucratieve toernooi (minimaal 68.000 euro per speler), op basis van zijn plek op de wereldranglijst.

Landgenoot Danny Noppert kreeg ondanks het winnen van de UK Open geen uitnodiging. Onder de topspelers is er kritiek los gekomen op de nieuwe opzet, uit vrees voor een overkill. In twee maanden tijd speelde Van Gerwen in de Premier League al vijf keer tegen Price, drie keer tegen Wright en twee keer tegen Michael Smith.