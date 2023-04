Pijnlijke aftocht 'zenuwachtige' Van Gerwen, die in Ahoy koppositie kwijtraakt

Het had in Ahoy zo'n avond moeten worden waarop Michael van Gerwen in de Premier League zijn spierballen weer eens liet zien, maar het werd allesbehalve dat. Hij lag er meteen uit en moest ook nog eens toezien hoe Gerwyn Price zijn koppositie overnam. Een desillusie, een ontgoocheling, een koude douche. De verslagen blik waarmee Van Gerwen na zijn nederlaag in de eerste ronde door de catacomben van Ahoy liep, zei alles. Dit had hij niet verwacht. Alle interviewverzoeken wees hij af. Te teleurgesteld. Jarenlang was Rotterdam toch vooral de thuishaven van Raymond van Barneveld en zijn 'Barney Army'. Nu de dartspionier al even niet meer meedoet in Ahoy, is Van Gerwen extra gebrand om het Nederlandse publiek te trakteren op spektakel. Meteen onderuit Vorig jaar was het Joe Cullen die de Brabander te slim af was in de finale. Dit keer was Nathan Aspinall al meteen te sterk in de kwartfinales (6-5). Van Gerwen begon matig, kwam van 4-2 nog wel terug tot 5-5 en mocht de beslissende leg zelf beginnen. Maar dat bleek niet genoeg.

Nathan Aspinall wint in Rotterdam - Pro Shots

Het zal ongetwijfeld pijnlijk zijn geweest voor Van Gerwen, die zes speelrondes hiervoor voor het laatst een avond won, om vervolgens te moeten zien hoe het Aspinall wel lukte om de finale voor de 11.000 Oranjefans te zien spelen. Daarin won de Brit verrassend van de man in vorm: Price, die uitgerekend in een speciaal oranjetenue - daar waar Van Gerwen er niet over peinst om zijn groen in te ruilen voor de nationale kleur - speelde. Aspinall was de Welshman met 6-4 de baas. Na afloop ging Aspinall, die voor het eerst een speelronde won, in op het matige optreden van Van Gerwen. "Hij voelde de druk voor eigen publiek en was zenuwachtig. Ik heb nog nooit iemand zo lang zien ingooien", aldus 'The Asp'. Ahoy leeft mee met Feyenoord Niet dat iedereen dat allemaal in Ahoy meekreeg. Na de uitschakeling van Van Gerwen ging de focus van veel aanwezige fans in Rotterdam al snel over op de Europa League-wedstrijd van Feyenoord. Ook daar zonder succesvolle afloop.

Overigens staat Van Gerwen er nog prima voor met een tweede plaats na twaalf van de zestien speelrondes. De vier beste darters maken in een finaleronde in Londen uit wie de Premier League, na het WK het meest prestigieuze toernooi, wint. Kritiek op format Voor het zesde jaar op rij deed de Premier League Ahoy aan en voor de tweede keer in de nieuwe opzet met acht darters die zeventien keer een mini-toernooi afwerken. Van Gerwen is de enige Nederlander die meedoet aan het lucratieve toernooi (minimaal 68.000 euro per speler), op basis van zijn plek op de wereldranglijst. Landgenoot Danny Noppert kreeg ondanks het winnen van de UK Open geen uitnodiging. Onder de topspelers is er kritiek los gekomen op de nieuwe opzet, uit vrees voor een overkill. In twee maanden tijd speelde Van Gerwen in de Premier League al vijf keer tegen Price, drie keer tegen Wright en twee keer tegen Michael Smith.