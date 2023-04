Prijswinnend Buzzfeed News na gouden jaren op zwart, 'trots op het journalistieke werk'

Na harde bezuinigingsrondes maakt mediabedrijf Buzzfeed een einde aan Buzzfeed News, ooit een van de pioniers op het gebied van online journalistiek. Dat heeft topman Jonah Peretti aangekondigd. De sluiting van het eerder zo succesvolle nieuwsplatform is onderdeel van een grotere bezuiniging bij het bedrijf. 180 medewerkers, zo'n 15 procent van het personeelsbestand, krijgen hun congé.

"De ontslagen zijn in vrijwel alle onderdelen van het bedrijf en we hebben vastgesteld dat het bedrijf niet langer Buzzfeed News als zelfstandige organisatie kan financieren", heeft een naar verluidt emotionele Peretti aan het personeel laten weten. "Uiterst pijnlijk."

Hoewel Buzzfeed bij het grote publiek wellicht vooral bekend is van de grappige plaatjes en quizjes waarmee je kunt bepalen welke Disneyprinses je bent, geldt Buzzfeed News als een sterk journalistiek merk. Het platform wist tal van bekende journalisten te strikken en veroverde meerdere journalistieke prijzen, waaronder in 2021 een prestigieuze Pulitzerprijs voor de verslaggeving over heropvoedingskampen voor Oeigoeren in China.

Teruglopende advertentie-inkomsten

"Onze industrie lijdt en maakt zich klaar voor een wederopstanding", schrijft Peretti in een intern memo. "Vandaag lijden we pijn, maar we zullen ons een weg naar een rooskleuriger toekomst vechten."

In het memo legt de topman uit dat hij eerder te veel geld in Buzzfeed News heeft gestoken, om er pas later achter te komen dat er simpelweg niet genoeg middelen zijn om de boel draaiende te houden. "Ik heb geleerd van deze fouten en het team dat aanblijft heeft er ook van geleerd", aldus Peretti. "We weten dat de veranderingen en verbeteringen van vandaag nodig zijn voor een betere toekomst."

De bezuinigingen en ontslagronde komen niet onverwacht. Net zoals zoveel mediabedrijven heeft Buzzfeed, na jaren waarin het geld tegen de plinten klotste, zwaar te lijden onder de teruglopende advertentie-inkomsten online.

Verslagenheid

Desondanks reageren medewerkers en meerdere oud-Buzzfeed News-verslaggevers - inmiddels werkzaam bij kwaliteitsmedia als The New York Times en The Financial Times - verslagen op de sluiting. "Een vreselijke dag", reageert oud-hoofdredacteur Mark Schoofs, die na een recente bezuinigingsronde besloot op te stappen. "Buzzfeed News heeft mensen vrij gekregen uit de gevangenis, wetten veranderd en plegers van seksueel wangedrag ontslagen gekregen", brengt hij de verslaggeving van het platform in herinnering.

"Ik ben er doodziek van", zegt oud-hoofdredacteur Ben Smith, onder wiens leiding Buzzfeed News in 2017 als eerste onthullingen deed over het dossier over toenmalig president Trump van de Britse oud-spion Christopher Steele. "Ik ben trots op het geweldige journalistieke werk dat we hebben gedaan toen ik er was, en het werk dat is gedaan nadat ik was vertrokken", aldus Smith, die in 2020 een geruchtmakend media-columnist van The New York Times werd en tegenwoordig leidinggeeft aan nieuws-startup Semafor.