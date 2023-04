AZ neemt penalty's beter dan Anderlecht en zit bij laatste vier Conference League

AZ is er op knappe wijze in geslaagd om de halve finales van de Conference League te bereiken. Anderlecht kreeg in de reguliere speeltijd spelen met 2-0 klop en in de uiteindelijke penaltyreeks trokken de Alkmaarders ook aan het langste eind.

Daardoor kon de matige vertoning van een week eerder worden vergeten. Toen werd in Brussel namelijk met 2-0 verloren en dat had AZ voor een groot deel aan zichzelf te wijten. Het doel was donderdagavond dan ook klip en klaar. Minimaal twee keer scoren en het liefst een beetje snel.

Penalty

Die opgave bleek niet aan dovemansoren gericht, want AZ zette de gevallen Belgische topclub vanaf het begin onder druk. Daarbij ging rechtsback Michael Murillo al na dik drie minuten in de fout door de opgekomen Milos Kerkez op de rand van het zestienmetergebied te vloeren.

Scheidsrechter Davide Massa legde de bal op de stip en Vangelis Pavlidis schoot vervolgens via de binnenkant van de paal raak. De Nederlandse Anderlecht-doelman Bart Verbruggen, op de tribune gadegeslagen door Oranje-bondscoach Ronald Koeman en keeperstrainer Patrick Lodewijks, dook de andere kant op.

Het was de pikstart waar AZ zo op hoopte en het werd nog fraaier. Binnen het kwartier verdubbelde Pavlidis op aangeven van Jens Odgaard de marge. De credits voor de 2-0 konden voor een groot deel worden gegeven aan Tijjani Reijnders. Hij speelde met een sublieme steekpass Odgaard vrij.