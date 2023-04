Ontsnapte gier uit Blijdorp duikt op in bos bij Burgh-Haamstede

Een gier die ruim een week geleden uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam ontsnapte, is vanochtend gezien in een bos bij Burgh-Haamstede, zegt Staatsbosbeheer.

Medewerkers van Blijdorp die naar het bosgebied kwamen om de vogel te vangen, hadden pech. Net voordat zij arriveerden, vloog de gier weg, schrijft Omroep Zeeland.

"De gier is met de wind mee richting het zuiden gevlogen", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Daarna is hij niet meer gezien." Het is nog niet duidelijk waar de gier naartoe is gevlogen. Boswachters proberen dat samen met de mensen van Blijdorp te achterhalen.

Gier al op meerdere plekken gezien

De gier ontsnapte uit het gierenverblijf van Blijdorp. Door de wind raakte het net van het verblijf even los, waarna de gier ontsnapte. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een Rüppells gier, die van nature voorkomt in Afrika. De gier is in Blijdorp geboren en is ongeveer een jaar oud.

Het dier heeft inmiddels flink wat kilometers afgelegd. Eerder is de vogel gezien in onder meer Overschie, Schiedam en in Spijkenisse. Blijdorp verwachtte eerder dat de gier zelf naar het verblijf zou terugkomen zodra hij honger kreeg. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Ecoloog Theo Muusse van Staatsbosbeheer vertelt dat de ontsnapte gier voor wandelaars in het bosgebied niet gevaarlijk is: