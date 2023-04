Jeugdhulpverlener Emmen vermoord in zoektocht naar geld

De drie verdachten van een fatale steekpartij in een jeugdzorginstelling in Emmen waren uit op geld. Dat is bekend geworden bij de pro-formazitting in Assen. Het slachtoffer van de steekpartij in januari was een 26-jarige vrouw uit Groningen. Zij was een begeleidster in de instelling.

Volgens het Openbaar Ministerie wilden twee verdachten van 16 en 19 jaar na een mislukte overval op een tankstation eerder die avond een geldkistje van de instelling stelen. De jongste verdachte verbleef in de instelling.

De twee tieners werden volgens het OM aangestuurd door een derde verdachte, een 20-jarige man uit Emmen. De twee mochten niet terugkomen zonder buit, anders zouden er klappen vallen. Ook gaf de 20-jarige een mes en gezichtsbedekking mee aan de twee tieners, meldt RTV Drenthe.

Steekwonden in de hals

In de avond van 14 januari werd de vrouw door de twee verdachten in haar nek gestoken. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. Een andere medewerker werd aan haar haren getrokken.

Een bewoonster van de instelling, die tv aan het kijken was, rende weg naar een naastgelegen café. "Ze riep: ze hebben haar vermoord", zei de café-eigenaar de dag na de gruwelijke daad. "Daarna kwam er van alle kanten politie en andere hulpverlening." De agenten vonden de begeleider met steekwonden in haar hals en omringd door een plas bloed.

Kort na het incident werden de eerste twee verdachten aangehouden. Enkele dagen later werd ook de 20-jarige man aangehouden in Emmen. Het is niet duidelijk of de verdachten iets tijdens de steekpartij hebben gestolen.

Overval op een McDonald's

Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van gekwalificeerde doodslag. Dat houdt in dat de 26-jarige medewerker is vermoord om te verbergen dat de verdachten geld zouden stelen.

Naast het binnenvallen van de jeugdzorginstelling en de mislukte overval op het tankstation, wordt het drietal van nog meer verdacht. Een paar dagen voor de steekpartij zouden ze een McDonald's hebben overvallen met een pistool.

De 20-jarige verdachte zou aan het hoofd staan van een criminele jeugdbende en hebben beslist in welke samenstelling een overval werd gepleegd. De woning van deze man heeft gediend als uitvalbasis, volgens het OM.

De oudste verdachte is niet komen opdagen bij de zitting. De 19-jarige verdachte, die wel aanwezig was, ontkent het steken en trappen van de begeleider. Voor de minderjarige verdachte geldt vanwege zijn leeftijd dat de zitting achter gesloten deuren was.

De rechter verlengde het voorarrest van het drietal met drie maanden. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt, is nog niet bekend.