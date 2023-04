Geen Tesla, maar een BYD of Xpeng: autobouwers proberen Chinezen te verleiden

Precies een jaar geleden zat Shanghai nog in volledige lockdown: in de stad met 25 miljoen inwoners werden in april nul auto's verkocht. Nu is het weer ouderwets druk op de Autoshow in Shanghai. Autobouwers in China staan te trappelen hun modellen te tonen aan het publiek, dat zich vergaapt aan de zorgvuldig gepoetste elektrische vierwielers. Na de Chinese markt hopen bedrijven als BYD, Nio en Xpeng die ook in het buitenland te verkopen.

Het is de eerste keer in vier jaar tijd dat de prestigieuze beurs, waar automakers uit binnen- en buitenland ruim 150 nieuwe modellen lanceerden, weer in volle glorie mag worden gehouden. Vanwege coronabeperkingen werden de meest recente versies afgelast of in uitgeklede vorm gehouden.

Ook de kantoren en fabrieken van autobouwers ontkwamen er niet aan: meermaals werden ze getroffen door lockdowns en meerderen overleefden het niet. "Surival of the fittest", noemt merkenmanager Brian Luo van BYD dat. "De concurrentie op de markt voor elektrische auto's is hevig."

Crashtestproblemen voorbij

Deze week wordt er weer een scala aan nieuwe modellen gepresenteerd. De Zeemeeuw bijvoorbeeld, met 10.000 euro een van de meest betaalbare auto's. In Hal 8, het cijfer dat staat voor welvaart, staat de U9 direct tegenover Italiaanse luxemerken als Maserati en Lamborghini geposteerd. Luo: "we willen alle typen klanten bedienen".

BYD, de afkorting van Build Your Dreams, begon midden jaren 90 als maker van batterijen en accu's. Dertig jaar later is het uitgegroeid tot 's werelds grootste producent van elektrische auto's en hybrides. Van elke twee elektrische auto's die in China de showroom uitrijden, is er één van BYD. In China een gevestigde reus, in Nederland nog een dwerg: tot nu toe verkocht het er slechts enkele honderden auto's.

De tijden van de Landwind, een Chinese auto die door de mand viel in Europa bij een crashtest, zijn voorbij. "Chinese bedrijven zijn voortdurend bezig te innoveren", zegt Luo. Toen ging het nog om wagens met verbrandingsmotoren, nu domineren elektrische auto's. De crashtesten komen ze zonder problemen door. "De situatie nu is onmogelijk te vergelijken met die van vijftien jaar geleden", zegt Luo.

Zonder subsidie

In eigen land betaalt Peking dit jaar voor het eerst niet meer mee. Reden in januari voor Tesla om de prijzen in China fors te verlagen. Andere merken volgden de prijzenoorlog. En er zijn meer redenen voor mensen om elektrisch te rijden. "Ik wilde een benzineauto kopen, maar kan pas na 2030 een kentekenplaat krijgen", zegt een vrouw uit Peking die een auto van Li Xiang bekijkt.

Peking geeft nauwelijks nog nummerborden uit voor 'vieze' auto's, prijzen op de tweedehandsmarkt zijn torenhoog. "Daarom verdiep ik me nu in elektrische auto's", zegt de Pekinese. "We overwegen meerdere merken, maar bij BYD krijg je meer waar voor je geld", meent een ander. "Een auto met een cool uiterlijk, het ziet eruit als een sportwagen", zegt weer een ander. "En ik begrijp dat je hem binnen een kwartier kan opladen."

Accuswisselstations

Automaker Nio, dat binnen en buiten China vooral concurreert met Tesla, gaat nog een stap verder. Naast de bijna 15.000 laadstations die het al heeft, moeten er eind dit jaar 1000 accuwisselstations staan waar Nio-rijders na vijf minuten alweer verder kunnen. "Handig als je onderweg bent op de snelweg. Dit maakt het aantrekkelijk om ook langere afstanden te rijden", vertelt Nio-vicepresident Shen Fei.

De auto stuurt zichzelf naar binnen in een soort autowasstraat. Daar wordt de 500 kilo wegende batterij volautomatisch losgekoppeld en vervangen. "Sneller, en ook beter dan de snellaadstations", wijst Shen naar één van zijn wisselstations, waar het nu vier van telt in Nederland. Het bedrijf heeft er zo'n 100 Nio ET7's op de weg rijden, niet de aantallen die het in China gewend is. Shen: "Maar vergeet niet dat we dit al vijf jaar doen in China. In Europa zijn we nog maar net begonnen."

Wel merken Chinese automakers dat het sentiment in het Westen ten opzichte van hun land de laatste jaren niet is verbeterd. "Als leverancier van elektrische wagens laten we onze producten spreken", wil BYD-manager Luo er desgevraagd over kwijt. "Ik geloof dat een goed product door consumenten zullen worden omarmd, ongeacht waar het vandaan komt. Ik heb vertrouwen in onze toekomst in Europa, ook in Nederland."