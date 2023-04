Grote batterijparken moeten eind maken aan grilligheid duurzame energie

Elektriciteit was gisteren een groot deel van de dag gratis. Sterker nog, bedrijven en particulieren die de actuele uurprijs betalen kregen geld toe. Een strak blauwe hemel met veel zon en harde wind leverden voor zo veel duurzaam opgewekte stroom op dat de prijs negatief werd.

Dat gebeurt steeds vaker: de vereniging van duurzame energiebedrijven (NVDE) verwacht dat in de loop van dit jaar 50 procent van de elektriciteit in Nederland uit zon en wind komt. Zodra de zon ondergaat en de wind gaat liggen stijgen de prijzen juist vaak weer naar grote hoogte omdat gas- en kolencentrales dan het gebrek aan zon en wind moeten compenseren.

Een van de manieren om dit in de toekomst te voorkomen, is de aanleg van grote batterijparken die de duurzame elektriciteit opvangen als er te veel is en weer teruggeven aan het elektriciteitsnet bij een tekort. Tennet wordt overspoeld met voorstellen.

In alle provincies

In onder meer Lelystad en Vlissingen liggen al batterijparken waar stroom van zon en wind wordt opgeslagen. Als het aan landelijk netbeheerder Tennet ligt komen er in alle provincies een aantal van dit soort grote batterijparken. De grilligheid van de hoeveelheid stroom uit zon en wind veroorzaakt grote prijsschommelingen op de dagelijkse elektriciteitsmarkt.

Tennet ziet weliswaar een belangrijke rol voor dit soort batterijparken maar is geschrokken van het grote aantal aanvragen. In totaal heeft de netbeheerder voor 45 gigawatt aan aanvragen voor aansluiting op het hoogspanningsnet gekregen. In de nabije toekomst ziet Tennet ruimte voor zo'n 10 gigawatt. De aanvragen zijn "rijp en groen" volgens een woordvoerder en gaan lang niet altijd over plaatsen waar er batterijen nodig zijn.