Puntenstraf Juventus opgeschort: voorlopig van zevende naar derde plaats

De straf van vijftien wedstrijdpunten in mindering die Juventus eerder dit seizoen werd opgelegd, is op last van het hoogste sportgerechtshof in Italië opgeschort.

Juventus kreeg die straf vanwege financiële malversaties. Zo zou de club in het verleden niet eerlijk zijn geweest over transferwaarden van spelers en in het geheim spelers hebben uitbetaald tijdens de eerste maanden van de coronacrisis, hoewel 'Juve' beweerde dat alle spelers vier maanden aan salaris hadden ingeleverd.

Tussen Lazio en AS Roma

In hoger beroep is nu beslist dat de zaak opnieuw moet worden behandeld. In afwachting van die uitspraak krijgt de club uit Turijn de afgenomen punten terug.

Juventus, dat inclusief de puntenaftrek zevende stond, komt nu in de Serie A op de derde plaats terecht, tussen Lazio en AS Roma in. AC Milan valt net buiten de topvier, die aan het einde van de competitie verzekerd is van Champions League-voetbal volgend seizoen.