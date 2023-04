Stempel 'excellente' of 'goede' school verdwijnt, beloningssysteem werkt niet

Op basis- en middelbare scholen wordt het predicaat "goed" of "excellent" afgeschaft. Het beloningssysteem om Nederlandse scholen te stimuleren beter onderwijs te geven, verdwijnt vanaf 1 augustus.

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs erkent dat het systeem het doel voorbijschiet en maar voor een kleine groep scholen werkt. "Dat kan de verschillen tussen scholen vergroten, zorgen voor ongewenste concurrentie en werkt kansengelijkheid tegen", schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Hij reageert hiermee op een wens van coalitiepartij D66, die van het systeem af wil.

Oliebollenwedstrijd

D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt dat de jaarlijkse toekenning van het predicaat veel te veel een wedstrijd is geworden tussen scholen. "Weg met deze oliebollenwedstrijd", zei Van Meenen toen een meerderheid van de Tweede Kamer in februari zijn plan steunde om ermee te stoppen.

Ook scholierenorganisatie LAKS pleitte vorige week voor de afschaffing, omdat het suggereert dat sommige scholen veel beter zijn dan andere scholen. Dat is niet zo. De scholen die het label aanvragen bij de Onderwijsinspectie hoeven vaak maar op één onderdeel uit te blinken en krijgen vervolgens wel voor de hele school het predicaat "excellent".

Oordeel

Verder is de aanmelding vrijwillig en valt de prijs dus alleen toe aan die scholen die werk hebben gestoken in die competitie. Er is dus geen sprake van een oordeel van de Onderwijsinspectie over alle scholen in Nederland.

Minister Wiersma wil wel ander systeem verzinnen om scholen "te prikkelen boven de minimumnorm uit te stijgen". Dat moet in het najaar klaar zijn.