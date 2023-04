Van de Zandschulp kwartfinalist in München, waar hij vorig jaar finalist was

De 27-jarige Van de Zandschulp bereikte vorig jaar in München zijn eerste - en tot nu toe enige - ATP-finale. Daarin moest hij toen tegen de Deen Holger Rune bij een 4-3 voorsprong geblesseerd opgeven.

De 29-jarige Rus won de eerste game en kreeg liefst vier breekpunten in de tweede game. Maar Van de Zandschulp werkte die stoïcijns weg en had vervolgens geen kind meer aan Karatsev.

Karatsev was vorig jaar nog de nummer veertien van de wereld, maar is sindsdien uit de tophonderd gevallen.

Botic van de Zandschulp heeft bij het ATP-graveltoernooi van München de kwartfinales bereikt. De als vierde geplaatste Nederlandse tennisser was in de achtste finales de Rus Aslan Karatsev de baas met 6-2, 6-0.

Van de Zandschulp stuit in de kwartfinales op de Amerikaan Marcos Giron, die in drie sets (4-6, 6-3, 6-3) te sterk was voor de Zwitser Alexander Ritschard.

Giron, die in 2021 de derde ronde haalde op Roland Garos, is de nummer 59 van de wereld. Van de Zandschulp staat dertig plaatsen hoger.