Jos B. : Nicky Verstappen was al dood toen ik hem vond

Het proces is met een kwartier vertraging van start gegaan. Jos B. is in de rechtszaal. Tot dusver ontkent dat hij iets met de verdwijning, het misbruik of de dood van Nicky te maken heeft. De grote vraag is of hij tijdens het proces wel iets gaat zeggen. De familie van Nicky denkt het niet, zei hun vertrouwensman Peter R. de Vries. "Zijn hele proceshouding wijst daar tot nu toe op. Hij tergt hen daarmee, tart hen."

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Nicky Verstappen misbruikt is en om het leven is gebracht, maar dat is niet onomstotelijk vastgesteld. Wel werden er dna-sporen gevonden, sporen die twintig jaar later van Jos B. bleken te zijn.

Zaak-Nicky Verstappen: gaat Jos B. eindelijk praten?