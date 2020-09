Familie Nicky Verstappen: verklaring B. volstrekt ongeloofwaardig

B. zegt dat hij nadat Nicky gevonden was naar zijn moeder is gefietst. Hij vertelde haar niet dat hij even daarvoor op de hei het lichaam van een jongetje had gevonden. Zijn moeder is in 2018 overleden, voordat B. werd opgepakt. 's Avonds fietste hij rond om na te denken. Daarna fietste hij terug naar de hei met het idee om naar Duitsland te gaan.

Een rechter komt terug op het feit dat B. niets heeft gemeld over de vondst van Nicky. B. zegt dat hij angstig en paniekerig was. "Je weet niet wat je moet doen. Er niets mee te maken willen hebben, maar het is wel gebeurd. Je hebt hem wel gevonden." Hij herhaalt dat dit een foute beslissing was.