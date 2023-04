Geen grotere winkel of nieuwe oven: kleine ondernemers worstelen met hoge rente

Na een maandenlange zoektocht vond de bakker een oplossing in stapelfinanciering: de gemeenten, het bakkersfonds en een particuliere investeerder droegen ieder een deel bij. Samen komt de rente op 4,1 procent. Nog altijd moet hij de broekriem aanhalen: een medewerker die voor langere tijd ziek is, kan hij voorlopig niet vervangen.

Als Jakob Simons een eigen slagerij begint in Dordrecht, merkt hij dat de tijden veranderd zijn. De rente is een stuk hoger dan een paar jaar geleden, toen hij samen met een collega een zaak overnam. - NOS

De Europese Centrale Bank verhoogt sinds vorig jaar bewust de rente om de economie af te koelen, als antwoord op de stijgende inflatie. Maar dat betekent dus ook dat er grotere druk komt te staan op bedrijven, waarvan sommigen omvallen. Dat is niet alleen maar slecht: er komt zo ook kapitaal en menskracht vrij, wat het personeelstekort kan verlichten in sectoren zoals het onderwijs en de zorg.

Ook zijn de verwachte faillissementen deels een inhaalslag, legt Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering uit. "Het gaat ten dele om bedrijven die vlak voor de coronacrisis op omvallen stonden, maar door overheidssteun overeind zijn gehouden. Nu die steun stopt, betekent dit ook het einde voor deze zombiebedrijven."

Tegelijk ziet Kleverlaan juist bij kleinere ondernemers een "giftige cocktail" ontstaan: zij hebben door de hoge energieprijzen en inkoopkosten weinig reserves, terwijl ze wel de coronasteun moeten terugbetalen. "Deze stapeling van problemen leidt ertoe dat de angst bij banken om nog geld uit te lenen het sterkst is bij het mkb. Dat is wrang, want een flink deel van deze bedrijven zou onder normale omstandigheden prima draaien."

Lex van Teeffelen, lector Financieel-Economische Innovatie aan de Hogeschool Utrecht en mkb-onderzoeker, schat in dat van de bedrijven die geld willen lenen, 44 procent dit doet om te groeien. Zij zijn dus in principe gezond. Een derde is herstelt zich van de coronacrisis. Slechts een kleine kwart van de ondernemers die op zoek zijn naar geld zit in financieel zwaar weer, blijkt uit zijn onderzoek, dat vandaag verschijnt.