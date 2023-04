Boskalis-dochter Smit gaat 'tijdbom' voor kust Jemen leegpompen om olieramp te voorkomen

Het Nederlandse bedrijf Smit Salvage gaat een vervallen olietanker voor de kust van Jemen leegpompen om een milieuramp met grote humanitaire gevolgen te voorkomen. Het dochterbedrijf van baggeraar Boskalis, dat is gespecialiseerd in dit soort klussen, is dat overeengekomen met de Verenigde Naties. De VN kocht vorige maand de supertanker, om te voorkomen dat een gigantische hoeveelheid ruwe olie in de Rode Zee terecht zou komen.

Het schip, de FSO Safer, ligt al jaren te roesten voor de kust van Jemen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in dat land in 2015 is er al geen onderhoud meer gepleegd aan het schip. Daardoor dreigt het uiteen te vallen of te ontploffen, met tot gevolg dat de bijna 175 miljoen liter ruwe olie aan boord in zee terechtkomt, met desastreuze ecologische gevolgen en direct grote gevaren voor kustbewoners van Jemen en Djibouti.

The New Yorker, dat het schip twee jaar geleden portretteerde, vergeleek de Safer met een tikkende tijdbom van het kaliber van de nitraatopslag die in 2020 bij Beiroet explodeerde en voor miljarden aan schade aanrichtte in de havenstad. Alleen al de kosten van het opruimen van de miljoenen liters olie van de Safer na een ramp wordt geschat op 20 miljard dollar. Daarnaast zou het tientallen miljarden gaan kosten als bedrijven dit deel van de Rode Zee vanwege de ernstige vervuiling moeten gaan mijden.

Humanitaire steun en visserij

Een explosie, die ook tot de risico's behoort, zou de lucht ernstig vervuilen voor zo'n acht miljoen Jemenieten, van wie het merendeel al jaren honger lijdt als gevolg van het bloedige conflict in het land. Ook de humanitaire steun die aan de westkust via zee wordt geleverd zou ernstig worden gehinderd door een dikke laag ruwe olie op het water. Ook de voor de regio zo belangrijke visserij zou volledig stil komen te liggen.

Boskalis-ceo Peter Berdowski is blij met de opruimklus voor Smit. "Al sinds 2021 trekken wij samen op met de VN om een enorme milieuramp voor de kust van Jemen te voorkomen. We zijn zeer verheugd dat onze gezamenlijke inspanningen deze stap mogelijk hebben gemaakt." Hij bedankt de VN-lidstaten voor de steun, en spreekt ook zijn dank aan Nederland uit.

De Safer ligt ongeveer 9 kilometer uit de kust van Jemen, zo'n 50 kilometer ten noordoosten van de haven van Hodeida: