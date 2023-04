'Tranen en ongeloof' bij collega's gearresteerde verpleegkundige Drenthe

Het nieuws dat een verpleegkundige is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van patiënten is hard aangekomen bij zijn collega's in Drenthe. De medewerkers van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zijn gisteravond ingelicht.

"Het was een heel emotionele bijeenkomst", zegt Hans Mulder van de raad van bestuur. "Er waren tranen, verdriet, boosheid en ongeloof. Dat heb ik zelf ook, je denkt: dit kan niet waar zijn."

De 30-jarige verpleger die maandag werd opgepakt blijft nog minstens twee weken vastzitten. De rechter-commissaris heeft dat vanmiddag bepaald, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Het onderzoek tegen hem is in volle gang en het OM kan nog niet zeggen waar hij precies van wordt verdacht, of hoeveel mogelijke slachtoffers er zijn.

Beklemmend gevoel

De man uit de gemeente Noordenveld werkte sinds oktober 2019 bij het WZA. Hij werkte tijdens de coronacrisis op de afdeling voor covidpatiënten. Hoewel nog onduidelijk is in hoeverre de verdachte betrokken zou zijn geweest bij het overlijden van meerdere patiënten, geeft het collega's een beklemmend gevoel.

Mulder: "Sommigen denken: heb ik het niet goed gedaan? of had ik iets moeten zien?, terwijl ze daar juist al die tijd keihard hebben gewerkt en daarvoor een standbeeld verdienen. Voor hen is het heel erg zwaar dat dit nu over hen heen komt."

Het onderzoek naar de 30-jarige werd ingesteld na een melding bij de raad van bestuur. "Dat was een melding van buiten het ziekenhuis", legt Mulder uit. De man is vervolgens op non-actief gesteld.

YouTube-video

De gearresteerde verpleegkundige was te zien op een YouTube-video, die het ziekenhuis inmiddels heeft verwijderd. In het filmpje uit maart 2020 was hij samen met andere collega's te zien op de afdeling voor coronapatiënten.

Volledig ingepakt in beschermende kleding deden de verpleegkundigen hun werk. De verdachte vertelde in de video dat hij om de twee à drie uur pauze kreeg om op adem te komen.

Voor zijn werk in het WZA was hij verpleegkundige bij twee andere ziekenhuizen. Beide zorginstellingen laten desgevraagd weten dat ze vooralsnog niet betrokken zijn bij het politieonderzoek.