Meijering plots profrenster bij het grote Movistar: 'Moet mezelf steeds knijpen'

De grote Spaanse wielerploeg Movistar heeft er een nieuwe renster bij: de 28-jarige Mareille Meijering. Wie? Inderdaad, zo bekend is de Nederlandse niet.

Meijering koerste drie maanden voor het kleine ZAAF-team, dat in betalingsproblemen kwam. Meteen stonden meerdere teams voor Meijering in de rij. Ze koos voor Movistar, waar ze zij aan zij gaat fietsen met wereldkampioene Annemiek van Vleuten. "Ik kan zo veel van haar leren."

Ze kan het zelf haast niet geloven. De renster uit De Bilt combineert namelijk al een tijdje wedstrijden met haar werk als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. Al heeft ze daar nu even vrijstelling van. "Het is een hele snelle achtbaan voor mij geweest. Als je me een half jaar geleden had verteld dat ik een profteam zou komen versterken, had ik het niet geloofd."

Knokken 'dankzij' corona

Meijering werd in februari tiende in een eendagskoers in Valencia en even later ook tiende in het eindklassement van de UAE Tour. Daarnaast werd ze veertiende in de goed bezette Vlaamse voorjaarskoers Nokere Koerse. "Ik fiets al vanaf mijn achtste, maar vooral op amateurniveau. Later hikte ik aan tegen de profs."

En toen kwam corona. "In 2021 mochten alle profs weer koersen, de amateurs nog niet. Maar ik wilde ook gewoon koersen. Toen is het zaadje geplant: ik wil knokken voor die stap omhoog. Ook al ben ik al wat ouder, ik wil later geen spijt krijgen dat ik het nooit heb geprobeerd."