Waterpolosters verliezen dit keer nipt van Hongarije in strijd om wereldbeker

De Nederlandse waterpolosters hebben in de strijd om de wereldbeker verloren van Hongarije. De vicewereldkampioen won in Athene met 12-11 (4-3, 3-3, 2-2, 2-2) van Oranje. Afgelopen week troffen de landen elkaar ook al en toen trok Nederland met 12-11 nipt aan het langste eind.

In Rotterdam was het verschil nooit groter dan twee doelpunten en dat was nu ook het geval, maar Oranje stond nooit op voorsprong.

Na een time-out vijftien seconden voor tijd kwam de bal bij Brigitte Sleeking, maar die maakte een aanvallende fout en de kans op 12-12 was daarmee verkeken.

Voorbereiding op WK

De achtste sterkste landen ter wereld strijden om de wereldbeker. Het toernooi is ook een onderdeel van de voorbereiding op de WK in juli.