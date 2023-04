Waterpolosters verliezen dit keer nipt van Hongarije

In Rotterdam was het verschil nooit groter dan twee doelpunten en dat was nu ook het geval, maar Oranje stond nooit op voorsprong.

De Nederlandse waterpolosters hebben in de strijd om de wereldbeker verloren van Hongarije. De vicewereldkampioen won in Athene met 12-11 (4-3, 3-3, 2-2, 2-2). Afgelopen week troffen de landen elkaar ook al en toen trok Nederland met 12-11 nipt aan het langste eind.

Vrijdag spelen de Nederlandse waterpolosters nog tegen regerend olympisch kampioen Verenigde Staten.

Alle deelnemende landen in Athene, met naast Nederland, Hongarije en de Verenigde Staten ook Italië, hebben zich al geplaatst voor de Super Finale, die van 23 tot en met 25 juni in het Amerikaanse Long Beach wordt gehouden. Inzet in Athene is een zo goed mogelijke uitgangspositie voor dat toernooi.