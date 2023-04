De Telegraaf heeft twee nieuwe hoofdredacteuren

Esther Wemmers en Kamran Ullah zijn de nieuwe hoofdredacteuren van De Telegraaf. Wemmers en Ullah worden per 1 juni 2023 benoemd. Ze volgen Paul Jansen op, die eind januari zijn aftreden aankondigde.

De 48-jarige Wemmers werkt sinds 1997 bij De Telegraaf. Zij was daar onder meer nieuwschef van de internetredactie en verslaggever. Ook was ze betrokken bij het ontwikkelen van de betaalmuur op de website.

"Ik kijk er enorm naar uit om samen met Kamran leiding te gaan geven aan de redactie", zegt ze in de krant. Ze geeft aan dat ze de focus zal leggen op het maken van scherpe, onthullende en spraakmakende nieuwsverhalen.

Digitaal versnellen

De 39-jarige Ullah is sinds 2013 actief in diverse functies. In 2021 werd hij adjunct-hoofdredacteur bij krant. "De komende tijd zullen we als redactie digitaal moeten versnellen en meer jongere doelgroepen aan ons moeten binden", stelt hij.

Paul Jansen was sinds september 2015 hoofdredacteur bij De Telegraaf. Hij wordt de komende jaren correspondent in de Verenigde Staten voor de krant.