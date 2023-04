Drugsuithaler zwaargewond door val uit container op Maasvlakte

Een 24-jarige man is zwaargewond geraakt door een val uit een container op de Rotterdamse Maasvlakte. De man was, samen met twee anderen, op zoek naar drugs in een containerterminal.

Na een melding gisteravond kon de Zeehavenpolitie in eerste instantie twee Utrechtse mannen van 19 en 20 jaar aanhouden. Toen de zoektocht voortgezet werd, vond de politie verderop de zwaargewonde Rotterdamse man. Hij is achtergelaten door de andere twee. Uiteindelijk is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Naast deze drie mannen zijn er gisteravond nog zes uithalers, mensen die illegaal drugs uit containers proberen te halen, opgepakt, meldt Rijnmond. De leeftijden variëren van 17 tot 28 jaar. Ze zaten verstopt in een container die op de Maasvlakte stond. In totaal zijn er deze week veertien uithalers opgepakt.