Oekraïne-gezant van kabinet stapt al na paar weken op

Nog geen maand na zijn benoeming stapt de Oekraïne-gezant van het kabinet op. De gezant, Ron van Dartel, heeft in een boek uitspraken gedaan over Oekraïne en Rusland, die bij een aantal mensen niet goed zijn gevallen.

Van Dartel werd eind vorige maand benoemd als Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne. In die functie moest hij de betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven bij de wederopbouw in Oekraïne vergroten. Eerder was bij ambassadeur in onder meer Rusland, Servië, Polen en bij de OVSE.

In het boek Als je de lat lager legt ga je niet hoger springen van Gerard Dielessen zegt hij onder meer dat Oekraïners ook Russen zijn: "Dat moeten we niet vergeten. Dat is de realiteit". Hij vindt ook dat de steun voor president Vladimir Poetin groter is dan wordt gedacht.

Niet geloofwaardig meer

Minister Liesje Schreinemacher, die zijn vertrek bekendmaakte, zegt dat Van Dartel zich realiseert dat hij door deze uitspraken niet geloofwaardig meer als gezant kan functioneren Volgens haar heeft hij zijn uitspraken gedaan na zijn pensionering, maar voor zijn aanstelling als gezant en zijn ze nu pas gepubliceerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was niet op de hoogte van het gesprek met de auteur van het boek. Van Dartel legt het gezantschap met onmiddellijke ingang neer.

Schreinemacher respecteert het besluit en gaat zo snel mogelijk op zoek naar een opvolger.