Mühlberger sterkste in vierde rit Ronde van de Alpen, 19-jarige Pellizzari valt op

Gregor Mühlberger heeft in de Ronde van de Alpen de vierde etappe op zijn naam geschreven. De Oostenrijker van Movistar was in een rit naar Predazzo over 153 kilometer de Noor Torstein Traeen en de Italiaan Giulio Pellizzari in de sprint de baas.

De drie maakten deel uit van een vlucht van veertien renners, waarin Movistar met vier man was vertegenwoordigd.

Tiener Pellizzari valt op

Op de Passo Pramadiccio, een laatste lange klim met de top op 15 kilometer van de finish, was de jonge Pellizzari (19) verrassend de sterkste, maar in de afdaling verging het hem minder waardoor Traeen en Mühlberger weer aan konden sluiten.

De drie werkten voorbeeldig samen en in de spurt bleek de 29-jarige Mühlberger, die als enige weleens een profkoers had gewonnen, de minst trage. De Brit Tao Geoghegan Hart (Ineos) behield de leiderstrui.