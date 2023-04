Kabinet komt met 20 miljard euro voor Groningen, fors minder dan gevraagd

Het kabinet heeft ruim 20 miljard euro over om Groningen te compenseren voor de gaswinning. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. De miljarden zijn voor "een generatielange aanpak" en moeten voor bepaalde doelen worden gebruikt, waaronder infrastructuur en kansengelijkheid. En van het bedrag moet ook schadeherstel en versterking van huizen worden betaald.

Bestuurders uit de regio hadden 30 miljard geëist aan investeringen in leefbaarheid, sociale samenhang en het aardgasvrij maken van woningen. Maar de Groningers vinden dat de kosten voor schadeherstel en versterking hier los van staan. Die kosten worden geschat tussen de 5 en 10 miljard.

Dinsdag, toen een kabinetsdelegatie in Groningen was om te onderhandelen sprak commissaris van de koning René Paas al van een "groot gat" tussen de wens en het aanbod. Maar tot nu toe was onduidelijk hoe groot het gat was. Het verschil is de afgelopen dagen wel kleiner geworden, zeggen de bronnen.

Morgen ministerraad

Twee maanden geleden oordeelde een parlementaire enquêtecommissie dat de jarenlange gaswinning rampzalig was voor de Groningers en dat Nederland een ereschuld aan Groningen heeft. Premier Rutte noemde het deze week "ongelofelijk belangrijk dat we recht doen".

Morgen spreekt het kabinet over de harde conclusies van de enquêtecommissie en over de compensatie. De commissie concludeerde onder meer dat de veiligheid van Groningers decennialang ondergeschikt was aan financiële en economische belangen bij de gaswinning, en er te weinig aandacht was voor de schade en angst die de aardbevingen veroorzaakten.