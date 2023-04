Grootste raket ooit ontploft vlak na lancering

In Texas is de grootste raket die ooit is gebouwd tijdens een lanceerpoging voor een testvlucht ontploft. Starship van ruimtevaartbedrijf SpaceX werd om 15.34 uur Nederlandse tijd gelanceerd, maar ontplofte enkele minuten later. Er was niemand aan boord.

Starship is een volledig herbruikbaar transportsysteem dat na een ruimtereis kan terugkeren naar de basis.

Het belangrijkste doel was opstijgen vanaf de lanceertafel en dan veilig langs de toren vliegen zonder de boel op te blazen, wat gelukt is. Tijdens het opstijgen zijn 5 van de 33 hoofdmotoren uitgevallen wat ook in de lijn der verwachting lag.

Op deze beelden is te zien dat de raket ontplofte: