Veel moslims in spanning: vanavond einde ramadan of nog een dag vasten?

Voor vastende moslims is het einde van de ramadan in zicht. Veel moslims kijken daarnaar uit, omdat dit het begin betekent van Eid al-Fitr, ofwel het Suikerfeest. Ze hebben dan een maand achter de rug waarin van ochtendschemering tot zonsondergang niet gegeten en gedronken mocht worden.

Maar een groot deel leeft nog in onzekerheid over wanneer het einde van de ramadan precies is, vandaag of toch pas morgen.

Dat zit zo: het einde van de vastenmaand is afhankelijk van wanneer er een nieuwe maansikkel is. Dan begint de nieuwe maand. Dat wordt op verschillende manieren bepaald en verschilt ook nog eens per land.

Turkse en Marokkaanse gemeenschap

De twee grootste moslimgemeenschappen in Nederland zijn de Turkse en de Marokkaanse. Tussen die groepen kan het verschillen wanneer het einde van de ramadan wordt gevierd.

De Turkse gemeenschap bijvoorbeeld maakt gebruik van astronomische berekeningen die voor langere tijd zijn vastgesteld door Diyanet, het Turkse overheidsorgaan voor godsdienstzaken. Dat betekent dat mensen die de Turkse maankalender hanteren al weten dat het morgen Eid al-Fitr is.

"We weten al vroeg waar we aan toe zijn", zegt Suleyman Balkaya van de Turkse Süleymaniye Moskee in Tilburg. "Vorig jaar waren de datums al bij ons bekend. Wij volgen de wetenschap."

De Marokkaanse gemeenschap daarentegen gaat vooral uit van waarnemingen door het menselijk oog en bij hen heerst er nog onzekerheid. Die groep moet wachten tot de nieuwe maan officieel is vastgesteld. Dat gebeurt in Saudi-Arabië, op de plek waar de heiligste plek voor moslims ligt: Mekka.

Vanmiddag bekendmaking

Vanmiddag komt een groep Saudische wetenschappers bij elkaar om vast te stellen of er een nieuwe maan is. Daarvoor wordt de modernste apparatuur gebruikt. Als die wordt gespot, begint het Suikerfeest voor Marokkaanse Nederlanders. Zo niet, omdat er geen nieuwe maan is of omdat het bewolkt is, moeten ze nog een dag wachten. Alle ogen zijn dus rond 16.00 uur op Saudi-Arabië gericht.

Dat gebeurt ook verderop in Tilburg bij de Marokkaanse El-Feth-moskee. Woordvoerder Khalid El Kouazi vindt die onzekerheid wel wat hebben. "Ik vind het juist mooi dat de profeet Mohammed ruim 1400 jaar geleden ook met het blote oog naar de maan keek en dat doen we nog steeds."