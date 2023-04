NVWA verbiedt verkoop 'therapeutische' schommels na verstikkingsdood kind

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verbiedt de verkoop van 'therapeutische' schommels en roept mensen op ze niet meer te gebruiken. De toezichthouder doet dat nadat in Nederland een kind om het leven is gekomen doordat het doek van de schommel om zijn nek gedraaid zat.

Het product wordt ook wel een sensorische of yoga-schommel genoemd en is een flexibele doek die in een lus wordt opgehangen zodat een kind erin kan schommelen. Het is volgens de NVWA met name ontworpen voor kinderen met prikkelverwerkingsproblemen.

Twee andere incidenten

De NVWA ontdekte dat er wereldwijd twee soortgelijke incidenten waren als in Nederland. In 2020 raakte in Australië een 12-jarige jongen buiten bewustzijn doordat het doek van een schommel om zijn nek was gewikkeld. En in 2021 kwam er in de VS een 12-jarige jongen door om het leven.

De onderzochte schommels werden online verkocht. Webshops hebben kopers gemaild dat de schommels worden teruggeroepen.

Er worden ook soortgelijke schommels van andere merken aangeboden. De NVWA waarschuwt ook daarvoor, omdat het om hetzelfde soort product gaat en er dus een ernstig risico is op verwurging. De waakhond heeft ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd, omdat deze schommels veel gebruikt worden door therapeuten.