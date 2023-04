Familie Michael Schumacher naar rechter om nep-interview in Duits roddelblad

Het Duitse roddelblad Die Aktuelle heeft een rel veroorzaakt rond voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher. In het weekend publiceerde het blad zogenaamd het eerste interview met de Duitser sinds zijn zware ski-ongeluk, maar vermeldde er niet duidelijk bij dat het gesprek was gemaakt op basis van kunstmatige intelligentie. De familie van de coureur neemt juridische stappen.

Die Aktuelle kondigde het groots aan op de voorpagina van het blad: "Michael Schumacher: het eerste interview". Dat het interview was gemaakt door middel van kunstmatige intelligentie stond alleen vermeld in kleine letters onderaan het interview.

Een woordvoerder van de familie heeft gisteren aangekondigd dat de familie het blad zal aanklagen.

Schumacher, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, liep in 2013 hersenletsel op na een val tijdens het skiën in de Franse Alpen. Hij werd een half jaar in coma gehouden, waarna hij naar zijn huis in Zwitserland werd overgebracht om aan zijn herstel te werken. Sindsdien heeft zijn familie nauwelijks nieuws naar buiten gebracht over zijn medische toestand.

'Privé is privé'

In het nep-interview wordt onder andere gezegd dat Schumacher de carrières van zijn kinderen - zijn zoon Mick rijdt ook in de Formule 1 en dochter Gina is professioneel paardrijdster - op de voet volgt. "Mijn leven is volledig veranderd sinds het ongeluk", zo luidde een quote in het nep-interview.

In een Netflix-documentaire in 2021 zei Schumachers vrouw, Corinna, dat het gezin probeert het leven op te pakken. "Privé is privé, zei hij altijd. Het is heel belangrijk voor me dat hij zijn leven in zo veel mogelijk privacy kan voortzetten. Michael beschermde ons altijd, en nu beschermen wij Michael."

Eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat het Duitse roddelblad in opspraak komt voor het publiceren van nieuws over Schumacher. In 2014 stond er een foto van Schumacher op de voorpagina met het onderschrift: Hij zit in de zon! Hierdoor werd de suggestie gewekt dat de coureur aan de betere hand was, maar het bleek om een foto van voor het ski-ongeluk te gaan.