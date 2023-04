Italiaanse politie brengt Feyenoordfans in veiligheid na belaging in Rome

Een groep van zo'n 100 tot 150 Feyenoord-aanhangers is gisterenavond in Rome belaagd door Italiaanse hooligans. De politie heeft de supporters in veiligheid gebracht door ze met stadsbussen naar hun hotel te brengen, schrijft Rijnmond. Vanavond om 21.00 uur speelt Feyenoord de kwartfinale in de Europa League tegen AS Roma. De Italiaanse autoriteiten hebben bepaald dat er om veiligheidsredenen geen Feyenoordsupporters bij de wedstrijd mogen zijn, maar er zijn toch een paar honderd fans naar Italië gereisd. Ook een delegatie van de Rotterdamse politie is uit voorzorg naar Rome gegaan. Ierse pub Het is gebruikelijk dat de Rotterdamse aanhang zich de avond voor een wedstrijd verzamelt in een kroeg, het liefst een Ierse pub. Daar werden ze verrast door een groep van ongeveer tweehonderd hooligans, melden Italiaanse media. De Roma-aanhangers vlak bij het café:

"Het is inderdaad onrustig geweest bij dit café", zegt een woordvoerder van de politie. "Het café werd belaagd door Italiaanse supporters. Voor hun eigen veiligheid hebben we de groep van honderd tot honderdvijftig man met twee stadsbussen terug naar hun hotel gebracht." Rond belangrijke monumenten zijn hekken geplaatst en in bepaalde wijken patrouilleert extra politie in burger. Bij een vorig duel tussen beide clubs, in 2015, richtte de Rotterdamse aanhang vernielingen aan in de Italiaanse hoofdstad. De politie in de Italiaanse hoofdstad staat al sinds gisteren op scherp.