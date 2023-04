Opnieuw tegenslag voor Nadal, anderhalve maand voor zijn geliefde Roland Garros

Rafael Nadal keert voorlopig nog niet terug op de tennisbaan. De voormalige nummer één van de wereld kampt op dit moment met een heupblessure en kent tegenslag in zijn revalidatie.

"De blessure is nog niet hersteld en ik kan niet doen wat ik nodig heb om mee te doen", aldus Nadal. "Ik was aan het trainen, maar een paar dagen geleden hebben we besloten het roer een beetje om te gooien, nog een behandeling te doen en te kijken of het beter gaat."

Dat betekent dat hij hoe dan ook niet zal meedoen aan het masterstoernooi van Madrid, vanaf 26 april. Langzaamaan speelt de vraag op of hij wel fit genoeg is om een maand later zijn titel te verdedigen op Roland Garros.

Al drie maanden uitgeschakeld

"De realiteit is dat de situatie niet is wat we hadden verwacht. Alle medische adviezen zijn opgevolgd, maar op de een of andere manier verloopt het herstel niet zoals ons is verteld. Het is een moeilijke situatie."

Nadal speelde zijn laatste partij half januari in de tweede ronde van de Australian Open, waar hij werd uitgeschakeld door Mackenzie McDonald en met veel pijn in zijn lijf de baan verliet. Aanvankelijk hoopte hij zes tot acht weken nodig te hebben om van zijn aanhoudende klachten af te komen.

Lukt het Nadal weer fit te worden, dan houdt hij voorafgaand aan Roland Garros nog het masterstoernooi in Rome of wat kleinere alternatieven over om wat wedstrijdritme op te doen.