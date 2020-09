'Criminelen stelen vaker drugs uit havencontainers'

Steeds vaker proberen insluipers in de haven van Rotterdam ladingen drugs uit containers te stelen. Verschillende havenbedrijven zeggen een toename te zien van het aantal criminelen dat binnendringt. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van een rondgang langs bedrijven.

De directie van het grootste containeroverslagbedrijf in de haven spreekt in een nieuwsbrief aan personeel van een 'enorme toename' van criminelen die naar binnen glippen om drugs uit containers te stelen, volgens de krant.

De inbrekers zouden tot tienduizenden euro's per opdracht kunnen verdienen, terwijl het risico volgens Douane-directeur Jan Kamp klein is. "Ze worden gepakt, krijgen een boete van 90 euro en staan een paar uur later weer buiten. We hebben dit jaar al 150 insluipers gepakt, van wie tien personen al meerdere malen."

Het Openbaar Ministerie kan de insluipers pas voor drugscriminaliteit vervolgen als ze een verband kan vaststellen met smokkel van verdovende middelen. De Douane heeft dit jaar meer dan 30 ton cocaïne onderschept, dat is nu al meer dan heel vorig jaar.

Personeel loopt weg

Een ander bedrijf, het in vervoer en opslag van fruit gespecialiseerde Agro Merchants, vertelt dat zijn bedrijf enkele jaren terug al meer bezig was met het herstellen van inbraakschade dan het eigenlijke werk. Ook binnen het bedrijf bleken handlangers te werken.

Toen de directeur in 2018 zelf ingreep en onder meer een verklaring omtrent gedrag van personeel eiste, nam een groot deel van de werknemers ontslag. Van de dertig bleven er nog twee over. Vijf van degenen die vertrokken zitten inmiddels in de gevangenis, volgens de krant.