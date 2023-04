Vanavond op tv: Paar kilo's kwijt met nieuw medicijn? • Dé foto van het jaar • Torenhoge rente voor mkb'ers

Hoe effectief zijn de nieuwe middelen precies, en wanneer komen ze in Nederland op de markt? We vragen het aan gezondheidsexperts.

Een nieuw middel tegen obesitas is zó effectief dat er een wereldwijd tekort aan is. Nieuwe, nóg betere middelen zijn onderweg.

De Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka heeft de World Press Photo gewonnen, de meest prestigieuze fotoprijs. Maloletka was een van de laatste journalisten van westerse media in de Oekraïense stad Marioepol toen hij er op 9 maart vorig jaar de winnende foto maakte van een gewonde zwangere vrouw die een door Rusland beschoten ziekenhuis uit wordt gedragen. Vandaag spreken we de fotograaf, die door Rusland werd weggezet als 'informatieterrorist'.

Kleine bedrijven hebben last van rente

De rente stijgt sinds vorig jaar flink en met name mkb'ers hebben er veel last van. Vooral bedrijven die willen groeien of verduurzamen worden geconfronteerd met torenhoge rentekosten. We spreken erover met ondernemers en experts. Econoom Mathijs Bouman schuift aan in de studio.