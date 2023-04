ANWB: vanavond en morgen veel drukte op de weg door meivakantie

De ANWB verwacht vanavond een extra drukke spits in aanloop naar de meivakantie die morgen begint. Ook morgenmiddag kan het volgens de bond druk worden op de weg.

Een drukke avondspits is niet ongebruikelijk op donderdag, al zal die door de vakantie nog drukker zijn dan normaal. Veel werkenden hebben morgen al vrij en sommige scholen plannen een studiedag in, waardoor er vanavond extra veel woon-werkverkeer zal zijn. Daar komt vervolgens extra drukte door vakantiegangers en het verwachte slechte weer nog bovenop.

De meeste vertraging wordt verwacht in de Randstad, met name op de wegen vanaf Utrecht richting het zuiden. Verder zal het in het midden en zuiden van het land druk worden. Ook wie van Arnhem naar de Duitse grens wil reizen of richting de Veluwe wil vertrekken zal rekening moeten houden met files.

Ook morgen nog druk

Een woordvoerder van de ANWB laat weten dat het waarschijnlijk ook morgen druk blijft op de Nederlandse wegen. "Morgen doen we het nog eens dunnetjes over. Dan wordt het vanaf het middaguur drukker en staan de files voornamelijk in het midden en zuiden van het land, met name rond Arnhem en in Brabant".

Voor wie de drukte zo veel mogelijk wil vermijden en niet gebonden is aan werk- en schooltijden raadt de ANWB aan om op een rustiger tijdstip te vertrekken. "Met name vandaag later op de avond en morgenochtend", aldus de woordvoerder.