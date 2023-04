Darttoppers in aanloop naar Ahoy kritisch op Premier League: 'Het wordt gewoontjes'

Voetballiefhebbers kunnen weken uitkijken naar de Klassieker. Tennisfanaten konden zich maandenlang verheugen op een duel tussen Rafael Nadal en Roger Federer. En dartsvolgers zaten vroeger met smart te wachten op een treffen tussen Raymond van Barneveld en Phil Taylor. Anno 2023 is het heel anders in de dartswereld. Door de vernieuwde opzet van de Premier League spelen wereldtoppers als Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Peter Wright en Michael Smith bijna wekelijks tegen elkaar. En dat is een ontwikkeling waar Van Gerwen zich aan de vooravond van de twaalfde speelronde in Rotterdam zorgen over maakt. "Ik vind dat de topspelers te vaak tegen elkaar spelen.

Aanleiding van de kritiek is de huidige opzet van de Premier League, waarbij elke speelronde een mini-toernooi wordt afgewerkt. Als het aan Van Gerwen ligt, gaat dat veranderen. Op donderdag is de speelronde in Ahoy Rotterdam. - NOS

Sinds vorig jaar is de Premier League van opzet veranderd. Acht darters spelen iedere speelronde een mini-toernooi, dat begint met de kwartfinales en eindigt met een finale. Daardoor kan een darter op één avond drie wedstrijden spelen. Van Gerwen is de enige Nederlander die meedoet aan het lucratieve toernooi. Hij was samen met wereldkampioen Smith, Price en Wright geplaatst vanwege hun plek op de wereldranglijst. De andere vier deelnemers kregen een uitnodiging van dartsbond PDC.

Gefronste wenkbrauwen Voorafgaand aan het toernooi leek Danny Noppert als winnaar van de UK Open en nummer acht van de wereld goede kans te maken op een invitatie van de organisatie, maar uiteindelijk viel de keuze op drie lager geklasseerde spelers. Dat deed meerdere wenkbrauwen fronsen, maar Noppert heeft zich er inmiddels bij neergelegd. "Op dat moment dacht ik: het is niet helemaal terecht. Ik kan wel balen, maar daar heb ik niks aan." Niet alleen op de selectiekeuze van de PDC klinkt kritiek. Ook het huidige format moet het ontgelden. Van Gerwen, zesvoudig winnaar van de Premier League, is namelijk niet de enige die kritiek heeft op de huidige opzet van het toernooi. Tijdens een persmoment van het TOTO Darts team, waar de vijf beste Nederlandse darters deel van uitmaken, krijgt de man uit Vlijmen bijval van oudgedienden Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort.

Raymond van Barneveld (l) en Vincent van der Voort (r) op het WK darts in 2005 - ANP

"Vroeger keek je uit naar Van Barneveld tegen Taylor, of Van Barneveld tegen Van Gerwen. Nu is het heel simpel, ze komen elkaar elke week tegen op de Premier League-avond. Het is een beetje veel van het goede", aldus Van Barneveld. Te veel? "Ja ik denk het wel. Je moet het ook wel een klein beetje speciaal houden." In twee maanden tijd speelde Van Gerwen in de Premier League al vijf keer tegen Price, drie keer tegen Wright en twee keer tegen Smith. En dan kunnen ze elkaar ook nog op andere toernooien treffen, zoals de Pro Tour en de Euro Tour. Een overkill dreigt. "Het is te veel van hetzelfde. Het wordt gewoontjes", zegt Van der Voort. Als analist merkt hij dat het saai wordt om telkens naar dezelfde acht gezichten te kijken. Van der Voort is vaker kritisch over ontwikkelingen binnen zijn geliefde dartssport en neemt geen blad voor de mond als het aankomt op de PDC. "Ik denk dat het systeem volgend jaar aangepast wordt. Dan hebben ze het twee jaar gedaan, dat kon nog net." Degradatie Van der Voort oppert een nieuw systeem, waarin er na een aantal speelrondes twee spelers afvallen. "Dan houd je druk boven- en onderin. Ik denk dat dat goed werkt. Wright heeft er in het begin met de pet naar gegooid. Als hij had kunnen degraderen, had hij denk ik eerder een setje gevonden om er wel in te blijven." Van Barneveld ziet op zijn beurt graag dat het aantal spelers van acht wordt verdubbeld naar zestien. "Dat ze allemaal gewoon een keer tegen elkaar gooien en de beste acht spelen vervolgens een knock-outfase." Hij vervolgt: "Meer namen, meer mensen die kans maken. Misschien met een promotie-degradatieregeling. Is dat een goed idee?" "De toernooitjes zijn wel leuk, maar de puntentelling had anders gekund. Dan had het dichter bij elkaar kunnen zitten en was het spannender geweest", zegt Van Gerwen, die samen met Price een straatlengte voorsprong heeft op de rest van de deelnemers.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Maar de darters kunnen volgens Van Gerwen van alles vinden, uiteindelijk gaat de PDC over het format. Daar heeft ook hij, als groot uithangbord van de sport, geen invloed op. "Was het maar zo'n feest. Iedere avond is stijf uitverkocht. Dat is het enige wat voor hen (de PDC, red.) telt. Het is een commerciële partij." Als koploper is Van Gerwen al bijna verzekerd van het finaletoernooi, waarin de vier beste spelers het op 25 mei in Londen tegen elkaar opnemen. Van Gerwen wil in Rotterdam dan ook maar al te graag een nieuwe slag slaan. "Het is fantastisch om in een vol Ahoy te spelen. Ik kijk ernaar uit." Tijdens het persmoment presenteerden wetenschappers van de TU Delft ook een nieuwe dartpijl, waarmee veel gerichter gegooid zou kunnen worden. De Nederlandse toppers mochten hem uitproberen en het Jeugdjournaal maakte daar de volgende reportage over.