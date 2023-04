Koning Filip (63) brak drie ribben bij kitesurfen, maar werkbezoek gaat door

De Belgische koning Filip heeft begin april drie ribben gebroken bij het kitesurfen, meldt de Franstalige nieuwssite Sudinfo.

Tijdens een vakantie in Spanje met familie en vrienden ging de 63-jarige koning kitesurfen, een van zijn favoriete hobby's. Daar ging het mis: hij kwam zwaar ten val en brak drie ribben.

Daardoor viel zijn bezoek vorige week vrijdag aan Frans-Guyana, waar hij de lancering van de Europese ruimtesonde JUICE bijwoonde, bijna in het water.

"Hij overwon de pijn en de lange vlieguren om aanwezig te zijn", schrijft Sudinfo. "Hij is niet voor niets een voormalig paracommando: hij toont doorzettingsvermogen", stelt de krantengroep uit België.

Het was de Belgische media al opgevallen dat de koning herhaaldelijk zijn hand op zijn rechterzij legde bij het bezoek in Zuid-Amerika. Ook tijdens het instappen in de helikopter riep koning Filip "Au!".