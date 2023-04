Foto waarvan de Russen zeiden dat-ie nep was, is dé foto van het jaar

Afbeelding ter illustratie - Evgeniy Maloletka, AP

"Confronterend", noemt de jury de foto. "Met deze foto weet Maloletka het menselijk leed als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne in één aangrijpend beeld te vangen." De jury roemt ook de moed van Maloletka om onder immense druk en dreiging te werken. Het door Russische troepen belegerde Marioepol was op het moment dat hij de foto nam een levensgevaarlijke plek. "Je kon niet voorspellen wanneer of waar er werd geschoten of een raket zou landen", zegt Maloletka tegen Nieuwsuur. "We waren vlakbij toen het ziekenhuis werd geraakt, maar het duurde even voordat we de situatie konden inschatten en wisten waar de aanval precies had plaatsgevonden." Vrijwel alle journalisten hadden de stad al verlaten, maar Maloletka ging door met zijn werk. "Ik wilde de werkelijkheid van de Russische aanvallen laten zien", zegt hij. "Ze vielen geen strategische doelen aan, maar willekeurige locaties. De Russen geven niet om slachtoffers." Een greep uit de vele andere, vaak heftige foto's die Maloletka maakte in Marioepol vorig voorjaar:

Aanvankelijk deed Rusland de aanval op het ziekenhuis, waarbij zeker drie doden en zeventien gewonden vielen, af als nepnieuws. "Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde me een informatieterrorist", zegt Maloletka. "Ze probeerden het publiek te overtuigen dat mijn foto's in scène waren gezet en dat de aanval nooit had plaatsgevonden." Later kwam het Kremlin met een ander verhaal: het ziekenhuis zou bewust zijn aangevallen omdat er Oekraïense militairen in zouden zitten. Patiënten en medewerkers waren al geëvacueerd, aldus de Russische overheid. Maar de foto's van Maloletka laten iets heel anders zien. "Deze propagandatactiek gebruikt Rusland vaker", zegt Maloletka. "Bijvoorbeeld in Georgië, dat deels door Russische troepen wordt bezet, en in Syrië, waar Rusland zich in de strijd mengde door onder meer ziekenhuizen te bombarderen."

Ik ben vooral blij dat een Oekraïense fotograaf heeft gewonnen. Evgeniy Maloletka, winnaar World Press Photo

Dat Rusland de echtheid van Maloletka's foto's betwist, onderstreept hoeveel belang het Kremlin hecht aan het beeld dat het publiek heeft van de oorlog. Maar ook Oekraïne ziet in wat de effecten van foto's kunnen zijn, merkt Maloletka. "We kregen een brief van de burgemeester van Marioepol waarin hij ons bedankte. Dankzij het werk van journalisten ter plekke ontstond er genoeg internationale druk op Rusland om een humanitaire corridor uit de belegerde stad mogelijk te maken." Of Maloletka trots is op zijn werk en op zijn prijs? "Ik ben vooral blij dat een Oekraïense fotograaf heeft gewonnen. De aandacht voor de oorlog verslapt nu de frontlinie nauwelijks verplaatst. Ik gebruik deze prijs, dit platform, om te laten zien dat de oorlog doorwoedt."

Wat maakt een foto iconisch? Bij NPO Kennis lees je meer over de World Press Photo.

Maloletka is niet de enige prijswinnaar. In de categorie 'Beste fotoverhaal' won bijvoorbeeld de Deense fotograaf Mads Nissen, die eerder al twee keer de hoofdprijs kreeg. Nissen maakte afgelopen jaar een serie foto's over Afghanistan, waar de bevolking na het vertrek van de Amerikanen lijdt onder het regime van de Taliban. Door droogte en het wegvallen van internationale steun, verergerde de crisis. Op deze foto staat de 15-jarige Khalil Ahmad, wiens familie vanwege geldgebrek besloot om zijn nier te verkopen:

Afbeelding ter illustratie - Mads Nissen, Politiken/Panos Pictures