K-popster Moonbin (25) overleden

De 25-jarige K-popartiest Moonbin is overleden. Zijn manager trof hem gisteravond bewegingsloos aan in zijn appartement in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Het lijkt erop dat hij zelf een eind aan zijn leven heeft gemaakt, maar autopsie moet uitwijzen wat doodsoorzaak is geweest, zegt de politie.

"Als de autoriteiten al zeggen dat er kans is op zelfdoding, dan kan je er wel van uitgaan dat dat uiteindelijk de reden is geweest", zei K-popkenner Flora Smit van de Universiteit van Leiden in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat zeggen ze niet zomaar en zeker niet binnen de K-popindustrie."

Moonbin was als kind al acteur en model voordat hij in 2016 lid werd van de boyband Astro. "Zeker in Zuid-Korea was dit een van de bekende boybands, zoals BTS en Exo", zegt Smit. Hij en zijn mede-Astro-lid Sanha waren als duo juist bezig aan een wereldtournee. Zijn laatste optreden was op 8 april in Bangkok. Het bericht van zijn overlijden was vandaag al snel trending topic op het Chinese sociale medium Weibo.

Moobin & Sanha bij een optreden vorig jaar: